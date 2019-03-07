В США хотят снять фильм о необычном свидании теннисистки Эжени Бушар
Спортсменка проиграла в соцсетях пари и пошла на свидание со своим подписчиком в Twitter
Кинокомпания Fox 2000 готова приступить к созданию сценария фильма, который будет основан на истории свидания канадской теннисистки Эжени Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в Twitter во время Супербоула-2017.
Пока преимущество со счетом 28:3 было у "Атланты", Эжени написала: "Я так и знала, что "Атланта" победит". На что один из ее подписчиков ответил: "Если выиграет "Нью-Ингленд", сходим на свидание?" Финалистка Уимблдона-2014 ответила: "Не вопрос".
В итоге "Нью-Ингленд" одержал победу, и свидание состоялось.Тогда Джон и Эжени вместе посетили игру НБА с участием "Бруклин Нетс" и "Милуоки Бакс". После этого Эжени и Джон еще несколько раз встречались, а сама теннисистка заявила, что парень оказался очень милым.
Ожидается, что Эжени выступит исполнительным продюсером фильма, который будет снят в жанре романтической комедии.
Ранее канадская теннисистка показала фото "457 дней без секса". Тогда Эжени Бушар обняла статую мужчины и отметила, что слова про дни без секса в социальных сетях – шутка.
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