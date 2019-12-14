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В Украине назвали лучшую теннисистку страны. И это не Свитолина!

14 декабря, 21:09

Даяна Ястремская стала игроком года по версии Федерации тенниса страны

Даяна Ястремская - игрок года в Украине

Даяна Ястремская - игрок года в Украине

В субботу Федерация тенниса Украины провела церемонию подведения итогов уходящего сезона. Лучшим игроком 2019 года назвали молодую одесситку Даяну Ястремскую! 19-летняя украинка победила на двух турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA): в феврале на харде в Таиланде и в мае на грунтовых кортах французского Страсбурга. Недавно мы писали, что Ястремскую будет тренировать бывший тренер экс-первой ракетки планеты японки Наоми Осаки.

Несмотря на то, что Элина Свитолина находится на шестой позиции в мировом рейтинге, ФТУ решила отметить прогресс Ястремской. Сейчас Даяна занимает 22-е место в мире. Также в этом году юная одесситка дебютировала за сборную Украины в Кубке Федерации и выиграла оба одиночных матча. К слову, Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в Брисбене.

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Назвала Национальная федерация и юниора года. Им тоже стала девушка – 17-летняя киевлянка Дарья Снигур. Пока что она выступает на турнирах ITF. На 100-тысячнике в Эмиратах Снигур дошла до финала, где уступила сегодня румынке Ане Богдан.

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