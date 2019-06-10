Вечеринка от Барти и победа вечного Надаля: фишки ключевых игр Ролан Гаррос-2019

Австралийка Барти боялась грунта, но победила, а испанский "динозавр" Надаль не устает

Надаль выиграл "шлем" номер 18 и наступает на пятки Федереру. Фото: AFP

Barty Party! С такими словами поддерживали финалистку Ролан Гаррос Эшли Барти болельщики. И она таки устроила для Австралии вечеринку! 23-летняя Барти впервые завоевала титул Большого шлема и сделала это в Париже, обыграв 19-летнюю Маркету Вондроушову, тоже дебютантку "больших" финалов, – 6:1, 6:3. "Она миксует удары, у нее огромная подача", – разводила руками чешка. "За две недели эта девочка надрала задницу мне и всем остальным", – поздравила Эшли немка Петкович, запостив фото чемпионки с юниорских времен, где та еще дитя, с круглыми щечками и трофеем в руках.

И не поверишь, что еще год назад Барти недолюбливала красное покрытие French Open, предпочитая уимблдонскую траву, как в свое время чемпионка-2017 Алена Остапенко. Эшли уверяла: "Каждая неделя на грунте еще на неделю приближает сезон травы". А в начале года боялась, как бы на нем не упасть. Раньше на Гаррос она доходила максимум до 2-го круга! А вообще на "шлемах" всего раз была в четвертьфинале – на Australian Open четыре месяца назад. Лучше давались пары. Там у нее пять финалов БШ и победа на US Open в прошлом году.

Как Новак Джокович развлекал публику на Ролан Гаррос

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

А ведь пять лет назад Эшли решила завязать с теннисом, "потеряв драйв и страсть к игре", и подалась в крикет: "Это лучшее решение, которое я могла принять на тот момент. Нужно было время, чтобы отойти и пожить нормальной жизнью, потому что теннисная жизнь однозначно ненормальная". Вернулась Эшли в 2016-м, когда вдоволь отдохнула от ракетки. И стала играть еще лучше, чем до паузы. Год закончила в 4-й сотне рейтинга, но уже в 2017-м взлетела в топ-17, а через год – в топ-15. В Париж Эшли ехала 8-й ракеткой мира, а уезжает №2. Легендарный австралиец Род Лэйвер, дважды поднимавший французский кубок, на награждении светился от гордости. Для Австралии это первая победа на одиночном "шлеме" с 2011-го, когда Саманта Стосур выиграла US Open, и первая на Гаррос со времен Маргарет Корт в 1973-м. А если считать коренных австралиек, то – Ивонн Гулагонг в 1971-м. Последняя – кумир Барти, чье имя, выгравированное на кубке, она выловила взглядом раньше других. Сама Гулагонг восторгается ее "красивой игрой, полной артистизма, движения и силы, которой все дивились в Париже".

КРЕПКИЙ ТРОН. Кажется, Рафаэль Надаль будет выигрывать Гаррос вечно. 12-й титул! 12-й! И 18-й "шлем" в карьере. До Роджера Федерера рукой подать – отстает всего на два. Реванш Рафы с Домиником Тимом, с которым он встречался здесь в финале и год назад, завершился с тем же исходом. Правда, на этот раз австрийцу удалось завязать хоть и короткую, но интригу, выиграв второй сет. Испанец с легкостью снова взял все в свои руки – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. В отличии от Рафы, Тиму пришлось играть четыре дня подряд: слишком уж тяжелым и длительным был полуфинал с первой ракеткой Новаком Джоковичем, прерывавшийся из-за дождя.

Надаль 15 раз приезжал на Гаррос и из них не вернулся с победой лишь трижды: в 2009-м сенсационно уступил шведу Робину Содерлингу в 1/8 финала, что в итоге принесло первый и единственный парижский титул Федереру, в 2015-м в 1/4-й проиграл Джоковичу, а в 2016-м снялся после 2-го круга из-за травмы запястья.

Как сообщалось ранее, Лесю Цуренко оштрафовали на 2500 долларов в Париже. Украинская теннисистка наказана за то, что получала подсказки от тренера во время матча.

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