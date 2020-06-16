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Вечеринка с раздеванием после встречи с зараженным: как звезды тенниса отметили окончание турнира Джоко

16 июня, 19:35

Елена Павлова Елена Павлова

Игроки беззаботно плясали и ползали по полу после первого этапа Adria Tour

Участники теннисного турнира Adria Tour, который первым после пандемии прошел со зрителями, устроили вечеринку с раздеванием. Первая ракетка мира Новак Джокович, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и ряд других игроков беззаботно отплясывали в ночном клубе, напрочь позабыв о коронавирусе.

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На видео теннисисты веселятся вовсю, танцуя на сцене с голым торсом, а кто-то даже ползал по полу. Все спортсмены неоднократно контактировали с Джоковичем, который в свою очередь перед турниром в Белграде встречался с зараженным коронавирусом баскетболистом "Партизана" Деяном Милоевичем.

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Напомним, что Adria Tour — первый из трех выставочных турниров, организованных Новаком Джоковичем. Старт прошел в Белграде, его победителем стал австриец Доминик Тим, одолевший в финале серба Филипа Краиновича. При этом лучший теннисист планеты Джокович проиграл скромному земляку и не дошел до финала.

С 20 по 21 июня в хорватском Задаре состоится второй турнир серии. Джокович планировал провести матчи Adria Tour также в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Черногории. Однако стало известно, что черногорские власти не разрешили играть в теннис 27-28 июня из-за непростой ситуацией с коронавирусом.

Смотрите, как Новак на карантине тренируется в домашних условиях

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