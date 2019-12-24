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Великий Федерер рассказал, как научился справляться с негативными эмоциями

24 декабря, 13:36

Швейцарский теннисист сумел настроить себя на позитив уже в солидном возрасте

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: AFP

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Один из самых успешных теннисистов в истории Роджер Федерер на корте обычно выглядит спокойным и в конфликты практически никогда не вступает. Но так было не всегда, раньше он более эмоционально переживал происходящее, особенно поражения. Об этом он поведал изданию Tennis World USA. К слову, на днях Федерер удивил амбициозными планами на 2020-й год.

Ныне 38-летний спортсмен рассказал, как научился воспринимать профессиональные неудачи:

"Когда мне было 25 лет, я сказал себе, что не хочу грустить из-за неудач. Я не хочу, чтобы во мне задерживалась негативная энергия. Мне нужно было научиться переключаться. Я сказал себе, что научусь оставлять в стороне негативные эмоции и буду двигаться дальше".

Впрочем, когда в конце ноября в Колумбии отменили выставочный матч между Федерером и Зверевым, Роджер признавался, что плакал. Причиной тогда стали продолжающиеся в стране массовые антиправительственные протесты и беспорядки, из-за которых мэр Боготы установил комендантский час.

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теннис эмоции негатив Роджер Федерер ATP

Источник: isport.ua

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