Венгрия догнала Украину в Кубке Дэвиса: Марченко проиграл свой матч за 100 минут

Илья Марченко / Фото: Сегодня|Спорт

Второй номер теннисной сборной Украины Илья Марченко уступил Мартону Фучовичу во втором матче противостояния первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Венгрия – Украина. Поединок в Будапеште закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Фучовича.

Илья Марченко. Фото Arata Yamaoka

Марченко здорово начал матч и уже в первом гейме сделал брейк но, к сожалению, развить успех не сумел. В дальнейшем у украинца были яркие всплески в игре, однако не более. За счет стабильности победил венгр, являющийся лидером своей команды и занимающий 65-е место в рейтинге АТР.

Марченко и Медведев. Фото ФТУ Реклама

Всего теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Марченко не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

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Таким образом, счет в противостоянии Венгрия – Украина стал 1:1. Напомним, ранее очко украинцам принес Сергей Стаховский. 15 сентября матчевая встреча продолжится одним парным поединком и двумя одиночными.

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Как мы писали ранее, Элина Свитолина покидает турнир в Китае. Первая ракетка Украины не смогла пройти четвертьфинальный раунд в Чжэнчжо, в трех сетах уступив француженке Кристине Младенович.

Также мы рассказывали, что легендарная Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры. Победительница четырех турниров "Большого шлема" вернется на корт в январе следующего года.

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