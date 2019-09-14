Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Венгрия догнала Украину в Кубке Дэвиса: Марченко проиграл свой матч за 100 минут

14 сентября, 17:05

Второй номер украинской сборной не смог поддержать победный почин Сергея Стаховского

Илья Марченко

Илья Марченко / Фото: Сегодня|Спорт

Второй номер теннисной сборной Украины Илья Марченко уступил Мартону Фучовичу во втором матче противостояния первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Венгрия – Украина. Поединок в Будапеште закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Фучовича.

Илья Марченко. Фото Arata Yamaoka

Илья Марченко. Фото Arata Yamaoka

Марченко здорово начал матч и уже в первом гейме сделал брейк но, к сожалению, развить успех не сумел. В дальнейшем у украинца были яркие всплески в игре, однако не более. За счет стабильности победил венгр, являющийся лидером своей команды и занимающий 65-е место в рейтинге АТР.

Марченко и Медведев. Фото ФТУ

Марченко и Медведев. Фото ФТУ

Реклама

Всего теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Марченко не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Читайте также: Экс-первая ракетка мира пожертвовала деньги пострадавшим от урагана на Багамах

В тренде
Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

Таким образом, счет в противостоянии Венгрия – Украина стал 1:1. Напомним, ранее очко украинцам принес Сергей Стаховский. 15 сентября матчевая встреча продолжится одним парным поединком и двумя одиночными.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Как мы писали ранее, Элина Свитолина покидает турнир в Китае. Первая ракетка Украины не смогла пройти четвертьфинальный раунд в Чжэнчжо, в трех сетах уступив француженке Кристине Младенович.

Также мы рассказывали, что легендарная Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры. Победительница четырех турниров "Большого шлема" вернется на корт в январе следующего года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Кубок Дэвиса Илья Марченко

Источник: XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеруТеннис
Комментатор:
Комментатор: "Если Серена будет подавать первым мячом, то у Свитолиной мало шансов"Теннис
"Дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US OpenТеннис
Марафон в 42 мяча: Элина Свитолина покидает турнир в Китае
Марафон в 42 мяча: Элина Свитолина покидает турнир в КитаеТеннис
К черту суеверия: Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над Путинцевой
К черту суеверия: Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над ПутинцевойТеннис
Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке
Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисисткеТеннис

Новости партнеров

Loading...