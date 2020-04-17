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Влюбленные сыграют вместе: Свитолина и Монфис сразятся в виртуальный теннис на крупном турнире

17 апреля, 16:28

Вадим Авдасев

Украинка дала согласие поучаствовать в компьютерных соревнованиях в интернете

Киберспорт докатился и до большого тенниса. В Испании решили провести турнир по компьютерной игре, в который пригласили звезд большого спорта. На соревнования под названием "Mutua Madrid Open" откликнулась в том числе и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая в мировом рейтинге занимает пятое место. К слову, стало известно, что решение о проведении US Open примут в июне: матчи могут пройти без зрителей.

Из представительниц прекрасного пола в виртуальном турнире сыграют немка Ангелик Кербер, белоруска Виктория Азаренка, британка Йоханна Конта. У мужчин согласились сыграть бойфренд украинки – француз Гаэль Монфис, лучший теннисист планеты Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев, аргентинец Диего Шварцман и другие.

Как сообщают организаторы турнира, все собранные средства пойдут на помощь представителям тенниса, которые нуждаются в финансовой поддержке. Официальная часть соревнований и выставочные матчи пройдут с 27 по 30 апреля в видеоигре Tennis World Tour. За матчами можно будет следить на страницах турнира в соцсетях.

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теннис Элина Свитолина Виктория Азаренка Ангелик Кербер виртуальная реальность Йоханна Конта

Источник: xsport.ua

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