"Вместо матча думала о нижнем белье": Серена Уильямс назвала причину проблем в своей игре

Серена Уильямс vs Мария Боузкова / Фото: AFP

Американская теннисистка Серена Уильямс сделала интересное признание, отвечая на вопросы журналистов после своей победы над чешкой Марией Боузковой со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в полуфинале турнира в Торонто. Пышногрудая Серена заявила, что сосредоточиться на поединке против Боузковой ей мешали мысли о своем нижнем белье.

"Часто во время матчей я сильно отвлекаюсь. Сегодня в какой-то момент подумала о своем бюстгальтере, – поведала Уильямс, которую в финале турнира ждет встреча с канадкой Бьянкой Андрееску. - А потом я взяла себя в руки: "Серена, ты шутишь? Так нельзя". Если хочешь играть много матчей, нужно все время сохранять концентрацию. После первого сета в матче с Боузковой мне надо было прибавить в стабильности, перестать ошибаться и быть готовой сделать тысячу ударов".

Как мы писали ранее, к сожалению, Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто с призовым фондом 2,8 млн долларов. В четвертьфинальном поединке наша теннисистка в двух сетах проиграла американке Софии Кенин - 6:7 (2:7), 4:6.

Правда, при этом украинка отметилась другим достижением: Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Элина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона составила прибыль от рекламы.

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