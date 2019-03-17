Вместо полуфинала в Индиан-Уэллсе устроили выставочный матч с легендами тенниса

Полуфинальный матч с Федерером сорвался из-за травмы Надаля

Джон Макинрой и Новак Джокович. Фото: AFP

Вместо полуфинала в Индиан-Уэллсе устроили выставочный матч с легендами тенниса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e1c/1e5/5c8e1c1e5c26d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e1c/1e5/5c8e1c1e5c26d.jpg 2019-03-17T12:09:02+02:00 Теннис Полуфинальный матч с Федерером сорвался из-за травмы Надаля

В субботу в Индиан-Уэллсе после отказа Рафаэля Надаля от полуфинала BNP Paribas Open против Роджера Федерера директор турнира Томми Хаас организовал импровизированный выставочный парный матч. В нем, кроме самого Хааса приняли участие первая ракетка мира Новак Джокович, 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" Пит Сампрас и семикратный победитель турниров "Большого шлема" 60-летний Джон Макинрой.

"Когда мы узнали, что Рафа не сможет сыграть, – рассказал Хаас, – мы стали думать, чем развлечь болельщиков. Стали звонить, и Новак согласился прийти. Сампрас уже был на месте, потому что смотрел матч Раонича с Тимом, а Джон приехал, потому что у него завтра мероприятие с BNP Paribas. Они все сказали: как мы можем помочь? Такие они потрясающие люди".

INSTAGRAM 16 Мар 2019 в 5:33 PDT

Напомним, вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллс. Украинка уступила 18-летней представительнице Канады румынского происхождения Бьянке Андрееску. После матча стало известно,что Свитолина играла с травмой колена.

Ранее "Сегодня" писали, что 15-летняя украинская теннисистка выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Дарья Лопатецкая выиграла пятый одиночный турнир в карьере.

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