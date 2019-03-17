Вместо полуфинала в Индиан-Уэллсе устроили выставочный матч с легендами тенниса
Полуфинальный матч с Федерером сорвался из-за травмы Надаля
В субботу в Индиан-Уэллсе после отказа Рафаэля Надаля от полуфинала BNP Paribas Open против Роджера Федерера директор турнира Томми Хаас организовал импровизированный выставочный парный матч. В нем, кроме самого Хааса приняли участие первая ракетка мира Новак Джокович, 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" Пит Сампрас и семикратный победитель турниров "Большого шлема" 60-летний Джон Макинрой.
"Когда мы узнали, что Рафа не сможет сыграть, – рассказал Хаас, – мы стали думать, чем развлечь болельщиков. Стали звонить, и Новак согласился прийти. Сампрас уже был на месте, потому что смотрел матч Раонича с Тимом, а Джон приехал, потому что у него завтра мероприятие с BNP Paribas. Они все сказали: как мы можем помочь? Такие они потрясающие люди".
Напомним, вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллс. Украинка уступила 18-летней представительнице Канады румынского происхождения Бьянке Андрееску. После матча стало известно,что Свитолина играла с травмой колена.
Ранее "Сегодня" писали, что 15-летняя украинская теннисистка выиграла турнир с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Дарья Лопатецкая выиграла пятый одиночный турнир в карьере.
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