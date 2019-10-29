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Вот как выигрывают 8 млн гривен за вечер: перевод Свитолиной признан ударом дня в мировом теннисе

29 октября, 00:35

Женская теннисная ассоциация отметила блестящую работу украинки у сетки в противостоянии с чешкой Плишковой

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Украинка Элина Свитолина продолжает пожинать лавры удачного старта на Итоговом турнире WTA в Китае. Напомним, в понедельник одесситка, не являясь фавориткой матча, одолела в первом туре неофициального чемпионата мира в Поднебесной чешку Каролину Плишкову – 7:6 (14:12), 6:4.

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Уже за само участие в Итоговом турнире спортсменкам полагается по 385 000 тысяч долларов призовых. Победа же над Плишковой принесла Свитолиной еще один приятный финансовый бонус от организаторов – на сей раз в размере 305 тысяч долларов, или почти 8 миллионов гривен.

Кроме того, именно изящный перевод мяча у сетки в матче с Плишковой, позволивший Элине выиграть важное очко в середине второго сета, Женская теннисная ассоциация признала лучшим ударом дня на Итоговом турнире в Шэньчжэне. Смотрите этот восхитительный розыгрыш:

Напомним, ранее стало известно о рекорде Свитолиной в матче с Плишковой. Тай-брейк Элины против чешки в первом сете, завершившийся со счетом 14:12 в пользу украинки, стал самым продолжительным в истории WTA Finals.

"Это был, вероятно, один из самых длительных тай-брейков, который я сыграла в своей карьере. Наверное, он все-таки немного затянулся", – пошутила Элина Свитолина, которая в Шэньчжэне-2019 защищает титул чемпионки мира, добытый в Сингапуре-2018.

Смотрите, как Свитолина выигрывала Итоговый турнир-2018

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA Каролина Плишкова

Источник: Сегодня|Спорт

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