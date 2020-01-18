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Вот так да! Украинская теннисистка на Australian Open получила в соперники двукратную чемпионку Олимпиады

18 января, 17:24

В первом круге турнира "Большого шлема" молодая одесситка сыграет со словенкой Кайей Юван

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Twitter

Уже в понедельник в Мельбурне стартует основная сетка первого турнира серии "Большого шлема" в 2020 году – открытого чемпионата Австралии. В числе 128 лучших выступят пятеро украинок. К сожалению, никто из наших не сумел пробиться через сито квалификации: в отборе остановились четыре девушки и Сергей Стаховский. К слову, мы сообщали, что Даяна Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA.

Как мы сообщали, по результатам жеребьевки Australian Open три украинки сыграют против австралиек. Одесситке Ястремской в первом раунде выпало сыграть с одной из победительниц квалификации. Ей оказалась словенка Кайя Юван. Ей также 19 лет, как и Даяне, но она занимает аж 126-е место в мировом рейтинге. Зато она может похвастаться тем, что стала двукратной победительницей юношеских летних Олимпийских игр 2018 года: в одиночном и парном разрядах. А в решающем матче отбора Юван одолела россиянку Наталью Вихлянцеву, которая ранее выбила нашу Марту Костюк.

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Читайте, как Ястремская проиграла в финале турнира в Аделаиде первой ракетке мира. Зато заработала 78 тысяч долларов США призовых.

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