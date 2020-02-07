"Впервые отыгрываюсь с 0:5 на тай-брейке", – Свитолина о матче в Кубке Федерации с Болгарией

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Реклама

Стартовый поединок лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной на отборочном турнире Кубка Федерации в Эстонии вышел непростым. Наша четвертая ракетка планеты едва не проиграла партию скромной болгарке Виктории Томовой. Одесситке удалось отыграться со счета 0:5 на тай-брейке и выиграть его 7:5! Как мы сообщали, Свитолина обыграла Томову в матче Кубка Федерации с Болгарией.

После полутора часов борьбы Элина поделилась своими эмоциями:

"В первом сете была достаточно тяжелая борьба. Были и хорошие моменты, и плохие. Какого-то ключевого момента, который бы изменил ход встречи, не было. Я старалась сыграть лучше, чтобы сопернице было неудобно. Получился непростой матч, но благодаря поддержке наших болельщиков удалось себя пересилить и победить. В конце года я отыгрывалась на тай-брейке с 1:5, а с 0:5 – один из первых случаев в моей карьере... Томова играла очень цепко, что было ожидаемо. Игроки, которые стоят ниже в рейтинге, всегда более раскованные. Им нечего терять, нужно подымать свой уровень. Но мне нужно было переломить ситуацию, я боролась и старалась найти слабые места в ее игре".

Также лидер сборной Украины рассказала о некоторых элементах игры:

"На старте второй партии были четыре брейка в шести геймах: где-то она устала, где-то я. Возможно, я сыграла пару мячей невнимательно, была пара неудачных моментов. Но такое случается. Старалась чаще выходить к сетке – это часть моей игры, я работаю над добиванием. Очень хочется еще больше розыгрышей закрывать у сетки. Кстати, Гаэль помогает тренировать эти элементы, так как ему тоже этого не хватает".

В пятницу сборная Украины сыграет матч за первое место в группе с Хорватией, а завтра – стыковой поединок за повышение в классе.

Смотрите, как Свитолина побеждала во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама