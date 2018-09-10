Впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP
Победитель US Open Новак Джокович поднялся на третье место в мировой классификации
Впервые с 2009 года ни один украинский теннисист не представлен в топ-100 рейтинга ATP. ОПсле обновления рейтинга 10 сентября лучший украинский теннисист Александр Долгополов покинул первую сотню и опустился на 114-е место. На этой неделе Стаховский опустился на 142-е место, а Илья Марченко – на 337-е.
В июне 2009 года первая ракетка Украины на тот момент Сергей Стахоовский на непродолжительный период покидал топ-100. Долгополов же вылетел во вторую сотню впервые с 2010 года. Ранее мы писали, что Долгополов перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт.
Статус первой ракетки сохраняет испанец Рафаэль Надаль, а вот на третье место в рейтинге поднялся победитель US Open Новак Джокович из Сербии.
Топ-10 рейтинга АТР на 10 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900
3 (6). Новак Джокович (Сербия) – 6445
4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4890
6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4715
7 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3755
8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595
10 (11). Джон Изнер (США) – 3470
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