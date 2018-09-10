Впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP

Сегодня, 14:21

Победитель US Open Новак Джокович поднялся на третье место в мировой классификации

Александр Долгополов. Фото AFP
Александр Долгополов. Фото AFP

Впервые с 2009 года ни один украинский теннисист не представлен в топ-100 рейтинга ATP. ОПсле обновления рейтинга 10 сентября лучший украинский теннисист Александр Долгополов покинул первую сотню и опустился на 114-е место. На этой неделе Стаховский опустился на 142-е место, а Илья Марченко – на 337-е.

В июне 2009 года первая ракетка Украины на тот момент Сергей Стахоовский на непродолжительный период покидал топ-100. Долгополов же вылетел во вторую сотню впервые с 2010 года. Ранее мы писали, что Долгополов перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт.

Статус первой ракетки сохраняет испанец Рафаэль Надаль, а вот на третье место в рейтинге поднялся победитель US Open Новак Джокович из Сербии.

Топ-10 рейтинга АТР на 10 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900

3 (6). Новак Джокович (Сербия) – 6445

4 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4890

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4715

7 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3755

8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595

10 (11). Джон Изнер (США) – 3470
теннис, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, рейтинг АТР, Илья Марченко

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