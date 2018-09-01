Впервые в истории две украинки одновременно вышли в 1/8 турнира "Большого шлема"

Сегодня, 23:17

Леся Цуренко уверенно обыграла Катержину Синякову в третьем раунде US Open

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Вторая по рейтингу украинская теннисистка Леся Цуренко во второй раз в карьере вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата США. В матче третьего круга Цуренко обыграла чешскую теннисистку Катержину Синякову со счетом 6:4, 6:0. В первой партии украинка уступала 1:4, Синякова была в шаге от того, чтобы сделать счет 5:1 в свою пользу. Однако Цуренко выиграла все следующие 11 геймов встречи!

Следующей соперницей Леси станет еще одна чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

Леся Цуренко в третий раз сыграет в четвертом круге турнира серии "Большого шлема". В 2016 году украинка доходила до четвертого круга на US Open, а в этом году – до четвертого раунда на Ролан Гаррос.

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Отметим, что это второй в истории украинского женского тенниса результат на турнирах "Большого шлема". Лучше Цуренко на турнирах "гранд слэма" выступает только Элина Свитолина.

Впервые в истории украинского женского тенниса сразу де представительницы Украины сыграют в 1/8 финала турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. Элина Свитолина поборется за место в четвертьфинале с латвийкой Анастасией Севастовой. Свитолина в третьем круге обыграла китаянку Ван Цян.

После US Open Леся Цуренко вернется в ТОП-30 мирового рейтинга, а возможно, даже установит новый личный рекорд в табели о рангах WTA.
US Open, Леся Цуренко, теннисистка

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Источники:

Сегодня|Спорт, tennisua.org

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