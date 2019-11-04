Впервые за 17 лет Федерер выпал из топ-2 рейтинга, который возглавил Надаль: украинцы за сотней

Надаль - Федерер / Фото: Reuters

В обновленном рейтинге ATP от 4 ноября украинских теннисистов нет в первой сотне. Лучший на данный момент из наших Сергей Стаховский идет 150-м, при этом он ухудшил свои позиции, опустившись на три строчки. А недавно вернувшийся после травмы Илья Марченко поднялся на 12 строк – 244-й. Ранее мы писали, что Элина Свитолина закончила сезон шестой в мире, а Даяна Ястремская установила рекорд.

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Произошли изменения на верхушке рейтинга. Обладатель двух Больших шлемов в 2019-м испанец Рафаэль Надаль подвинул с первого места серба Новака Джоковича, который опустился на вторую строчку. А вот швейцарец Роджер Федерер, который в этом сезоне был в двух финалах на Шлемах, впервые с 2002 года не смог подняться в топ-2. Отметим, что возлюбленный Элины Свитолиной Гаэль Монфис ворвался в первую десятку. Мы уже сообщали, что после выигрыша 60 миллионов в Китае Свитолина поедет к Монфису.

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Рейтинг ATP. 4 ноября

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585 очков

2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5705

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5025

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 4000

7 (6). Александр Зверев (Германия) – 2945

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 2670

9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) – 2530

...150 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 363

244 (256). Илья Марченко (Украина) – 193

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