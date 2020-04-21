Время на карантине работает на Федерера: после операции великому с ракеткой помогла стена

Швейцарец лег под нож из-за травмы колена и уже чувствует себя лучше

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер во время прямого эфира в Instagram рассказал, как проходит его восстановление после операции, которую швейцарский теннисист перенес в феврале. Ранее один из лучших теннисистов планеты в стильной шляпе запустил челлендж, вызвав Роналду и Надаля.

"С коленом все в порядке. Первые шесть недель были действительно хорошими, потом восстановление немного замедлилось. Сейчас ситуация вновь становится лучше, но у меня есть много времени, поэтому я не волнуюсь и не тороплюсь. Если в нынешней ситуации и есть что-то хорошее, то это большое количество времени. В конце концов, неважно, когда я восстановлюсь, если с моим коленом все будет хорошо. Я отрабатываю удары со стеной, делаю упражнения. Все нормально, я счастлив", — приводит слова Федерера Ubitennis.

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Напомним, теннисный сезон был приостановлен в середине марта и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены пребывают на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях. А испанец Рафаэль Надаль задумался о том, чтобы завести детей.

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