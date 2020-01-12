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Все платья – пострадавшим от пожаров: Серена Уильямс выиграла первый трофей за три года

12 января, 11:00

В финале International ASB Classic в Окленде американка переиграла Джессику Пегулу

Серена Уильямс с дочкой

Серена Уильямс с дочкой / Фото: WTA

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Удивительно, но факт – 23-кратная победительница турниров Большого шлема легендарная Серена Уильямс, которая сейчас занимает десятое место в рейтинге WTA, выиграла свой первый турнир за три года. В финале International ASB Classic в Окленде американка переиграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:4. Ранее мы писали, что Уильямс провела тренировку по боксу с Майком Тайсоном.

Матч американок в Австралии продлился 1 час и 36 минут. Уильямс за это время сделала два эйса и обошлась без "двойных", реализовав три брейк-пойнта. В свою очередь Пегула четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и выиграла один гейм на приеме.

Таким образом, Уильямс выиграла турнир впервые с Australian Open-2017. Правда, на этом турнире не самого высокого уровня Серена не играла ни с одной соперницей из топ-20 мирового рейтинга, а его призовой фонд всего 251 750 долларов. Тем не менее трибуны во время матчей были просто забиты. Напомним, что первый трофей американка выиграла в феврале 1999 года.

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После победы Серена объявила, что пожертвует свои призовые деньги и платье из каждого из ее матчей на спасение природы Австралии, которая пострадала от лесных пожаров.

Смотрите видео тренировки Майка Тайсона и Серены Уильямс

Видео: Twitter

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