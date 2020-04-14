"Всем людям скоро вставят чип", – звездный российский теннисист о пандемии коронавируса

Марат Сафин не верит в новый вирус, а считает его появление мировым заговором

Бывший лучший теннисист планеты Марат Сафин считает силу коронавируса преувеличенной и верит, что людей специально запугивают. 40-летний бывший спортсмен думает, что теневое правительство готовит население к внедрению чипов. Мы писали, что Сафин отказался от мандата депутата российской Госдумы.

Россиянин вспомнил историю, которая, по его мнению, объясняет происходящее:

"Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на форуме в Давосе, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель – он просто знал. Думаю, что с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом. Весь мир посадили по домам, так что все работает. Я думаю, что есть ребята покруче мировых лидеров, которые реальные хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры – это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит". В тренде 10 первых побед футбола над коронавирусом: кто излечился и какие симптомы испытывал

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