Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Всем назло турниры "Большого шлема" должны вернуться: лучший украинский теннисист выходит на корт

17 мая, 10:32

Андрей Фоменко

Сергей Стаховский дает оптимистический прогноз на сезон 2020 года

Мировой теннис пока что находится на паузе до середины июля. Однако в некоторых странах с разрешения властей начинают проводить национальные соревнования. Так, мы писали, что лучший украинский теннисист отсидел две недели на самоизоляции и сыграет в Венгрии. Кроме того, подобные соревнования запланированы в Германии, Франции, Чехии.

Украинец Сергей Стаховский последние годы живет в Будапеште, где скоро и выйдет на корт. Пока же он поделился мыслями с Tennis World USA о перспективах теннисного сезона-2020:

"Если мы говорим о прогнозах на остаток сезона, то надеемся, что он возобновится. Я действительно надеюсь, что в этом году еще будут сыграны большие турниры. Это правда, что сейчас сложно тренироваться, непросто сохранять мотивацию, когда у тебя нет цели. Так будет, пока мы не узнаем, как долго будет продолжаться эта пауза. Пока мы не знаем, к какому турниру готовиться".

Читайте историю любви легендарной теннисистки: "Подсел за столик в Риме и отказался уходить".

Реклама

В этом году из четырех турниров "Большого шлема" сыграли лишь австралийский. Уимблдон уже официально отменили, а Открытые чемпионаты США и Франции пока что запланированы на сентябрь.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Читайте также: именинник 15 мая – легендарный теннисист, который пережил расстрел в школе

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис сезон Сергей Стаховский Большой шлем

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шокирующий метод борьбы с COVID-19: экс-лидер мирового рейтинга поддержал расстрел нарушителей карантина
Шокирующий метод борьбы с COVID-19: экс-лидер мирового рейтинга поддержал расстрел нарушителей карантинаТеннис
Усик блеснул силой кулаков, а Тимощук показал, что он не Бэтмен: что творят звезды спорта на карантине
Усик блеснул силой кулаков, а Тимощук показал, что он не Бэтмен: что творят звезды спорта на карантинеДругие
Пикник на балконе, горшок Ризатдиновой и первая тренировка Лунина: соцсети звезд спорта в День матери
Пикник на балконе, горшок Ризатдиновой и первая тренировка Лунина: соцсети звезд спорта в День материДругие
"Подсел за столик в Риме и отказался уходить": история любви легендарной теннисисткиТеннис
Рыцарь с железным бедром: герой дня – легендарный теннисист, который пережил расстрел в школе
Рыцарь с железным бедром: герой дня – легендарный теннисист, который пережил расстрел в школеТеннис
"Выпьешь со мной коктейль?" Свитолина предложила попробовать "Ванильную мечту"Теннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...