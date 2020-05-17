Всем назло турниры "Большого шлема" должны вернуться: лучший украинский теннисист выходит на корт

Мировой теннис пока что находится на паузе до середины июля. Однако в некоторых странах с разрешения властей начинают проводить национальные соревнования. Так, мы писали, что лучший украинский теннисист отсидел две недели на самоизоляции и сыграет в Венгрии. Кроме того, подобные соревнования запланированы в Германии, Франции, Чехии.

Украинец Сергей Стаховский последние годы живет в Будапеште, где скоро и выйдет на корт. Пока же он поделился мыслями с Tennis World USA о перспективах теннисного сезона-2020:

"Если мы говорим о прогнозах на остаток сезона, то надеемся, что он возобновится. Я действительно надеюсь, что в этом году еще будут сыграны большие турниры. Это правда, что сейчас сложно тренироваться, непросто сохранять мотивацию, когда у тебя нет цели. Так будет, пока мы не узнаем, как долго будет продолжаться эта пауза. Пока мы не знаем, к какому турниру готовиться".

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В этом году из четырех турниров "Большого шлема" сыграли лишь австралийский. Уимблдон уже официально отменили, а Открытые чемпионаты США и Франции пока что запланированы на сентябрь.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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