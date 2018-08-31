Вторая ракетка мира о матче с украинкой: "Цуренко сыграла умнее меня"

Сегодня, 13:25

Датчанка Каролин Возняцки прокомментировала свое неожиданное поражение на US Open

Леся Цуренко и Каролин Возняцки. Фото AFP
Леся Цуренко и Каролин Возняцки. Фото AFP

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки прокомментировала результат матча второго круга Открытого чемпионата США, где она уступила украинке Лесе Цуренко со счетом 4:6, 2:6, пишет "Советский спорт".

"Думаю, я хорошо начала матч, а затем лишь временами демонстрировала отличную игру в первой партии. Я старалась действовать агрессивно. Цуренко сыграла умнее меня. Она играла именно так, как мне нужно было играть. Она доставала все мячи, атаковала по углам и ждала короткие мячи. Когда я посылала мяч коротко, она действовала агрессивно. Леся здорово держала мяч в игре, когда это было нужно.

Я пыталась играть активнее, так как могла открывать корт. Я видела мячи, которые могла послать навылет. Здесь довольно медленный корт. Мне нужно было лучше адаптироваться, но я этого не сделала. Затем я стала посылать мяч выше, чтобы менять ритм, но у меня ничего не получалось.

У меня также возникли проблемы с подачей и приемом. Если бы я лучше подавала, то могла бы оказать большее давление на соперницу", – сказала Возняцки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее мы писали, что Ангелина Калинина в боевом матче проиграла чемпионке US Open. Украинка в трех сетах проиграла американке Слоан Стивенс.

Ранее на US Open лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию – 6:2, 6:3 и вышла в третий раунд соревнований.
US Open, Леся Цуренко, Каролин Возняцки, теннисистка

Вы сейчас просматриваете новость "Вторая ракетка мира о матче с украинкой: "Цуренко сыграла умнее меня"". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

РСпорт, WTA

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Ализе Корне. Фото Instagram

"Революции" из-за "стриптиза" теннисистки на корте не будет: перед Корне извинились

Вчера, 17:34

Ализе Корне переодела футболку прямо на корте и была за это предупреждена, но затем организаторы турнира извинились

Теннис

Украинская теннисистка Ольга Савчук объявила о завершении карьеры

Вчера, 12:33

Последним турниром для нашей спортсменки станет US Open
Загрузка...
Загрузка...