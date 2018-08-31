Вторая ракетка мира о матче с украинкой: "Цуренко сыграла умнее меня"

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки прокомментировала результат матча второго круга Открытого чемпионата США, где она уступила украинке Лесе Цуренко со счетом 4:6, 2:6, пишет "Советский спорт".

"Думаю, я хорошо начала матч, а затем лишь временами демонстрировала отличную игру в первой партии. Я старалась действовать агрессивно. Цуренко сыграла умнее меня. Она играла именно так, как мне нужно было играть. Она доставала все мячи, атаковала по углам и ждала короткие мячи. Когда я посылала мяч коротко, она действовала агрессивно. Леся здорово держала мяч в игре, когда это было нужно.

Я пыталась играть активнее, так как могла открывать корт. Я видела мячи, которые могла послать навылет. Здесь довольно медленный корт. Мне нужно было лучше адаптироваться, но я этого не сделала. Затем я стала посылать мяч выше, чтобы менять ритм, но у меня ничего не получалось.

У меня также возникли проблемы с подачей и приемом. Если бы я лучше подавала, то могла бы оказать большее давление на соперницу", – сказала Возняцки.