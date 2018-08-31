Вторая ракетка мира о матче с украинкой: "Цуренко сыграла умнее меня"
Датчанка Каролин Возняцки прокомментировала свое неожиданное поражение на US Open
Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки прокомментировала результат матча второго круга Открытого чемпионата США, где она уступила украинке Лесе Цуренко со счетом 4:6, 2:6, пишет "Советский спорт".
"Думаю, я хорошо начала матч, а затем лишь временами демонстрировала отличную игру в первой партии. Я старалась действовать агрессивно. Цуренко сыграла умнее меня. Она играла именно так, как мне нужно было играть. Она доставала все мячи, атаковала по углам и ждала короткие мячи. Когда я посылала мяч коротко, она действовала агрессивно. Леся здорово держала мяч в игре, когда это было нужно.
Я пыталась играть активнее, так как могла открывать корт. Я видела мячи, которые могла послать навылет. Здесь довольно медленный корт. Мне нужно было лучше адаптироваться, но я этого не сделала. Затем я стала посылать мяч выше, чтобы менять ритм, но у меня ничего не получалось.
У меня также возникли проблемы с подачей и приемом. Если бы я лучше подавала, то могла бы оказать большее давление на соперницу", – сказала Возняцки.
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