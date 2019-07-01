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Вторая ракетка мира сенсационно вылетела с Уимблдона на самом старте

1 июля, 19:58

Японская теннисистка уступила сопернице из Казахстана


Наоми Осака Видео: Instagram

Экс-первая ракетка мира двукратная победительница турниров "Большого Шлема" японка Наоми Осака не смогла преодолеть стартовый барьер на третьем в сезоне турнире "Большого Шлема" – Уимблдоне. В матче первого раунда Осака, посеянная под вторым номером, за 1 час 36 минут уступила Юлии Путинцевой из Казахстана – 6:7(4), 2:6.

После того, как Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии и рассталась со своим тренером Сашей Бажиным, ее лучшим результатом на "Шлеме "остается третий круг Ролан Гарроса. Японская теннисистка проиграла

Путинцевой второй раз за последние 2 недели. Осака уступила представительнице Казахстана на турнире в Бирмингеме.

А вот лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона. Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла австралийку Гаврилову.

Ранее мы писали, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся...". Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом.

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Тег теннис, Уимблдон, Наоми Осака, Юлия Путинцева

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Источник:

tennisua.org

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