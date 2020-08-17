Вторая ракетка мира вслед за украинкой Свитолиной отказалась участвовать в US Open

Уже шесть теннисисток из ТОП-10 отказались ехать на турнир в США

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп не примет участие в турнире серии "Большого шлема" US Open. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter, заявив, что ставит свое здоровье выше успехов на корте в условиях пандемии. Ранее мы писали, что румынская звезда тенниса из-за властей Италии не приедет на турнир в Палермо.

Взвесив все факторы и исключительные обстоятельства, в которых мы живем, я решила, что не поеду в Нью-Йорк, чтобы участвовать в US Open. Я всегда говорила, что поставлю здоровье в основу своего решения и поэтому я предпочитаю оставаться и тренироваться в Европе. Я знаю, что USTA и WTA неустанно работали, чтобы провести безопасное мероприятие, поэтому желаю всем удачно выступить на турнире", – написала Халеп.

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Халеп стала шестой теннисисткой из ТОП-10 рейтинга Женской теннисной ассоциацией, кто отказался участвовать в US Open. Ранее это сделали украинка Элина Свитолина, австралийка Эшли Барти, швейцарка Белинда Бенчич, Кики Бертенс из Нидерландов и даже прошлогодняя победительница Бьянка Андрееску из Канады. А вот лучший теннисист мира принял "непростое решение" – он едет на US Open.

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