Вторая ракетка Украины рассталась с итальянцем, который довел ее до рекорда
"Путешествие закончилось": Адриано Альбанези больше не будет тренировать Лесю Цуренко
Итальянский специалист Адриано Альбанези больше не будет тренировать вторую ракетку Украины Лесю Цуренко. Об этом наставник сообщил на своей странице в Facebook:
"Наше сотрудничество подошло к концу. Это было невероятное путешествие с личностным и профессиональным ростом. Я многое понял о Туре…Двигаемся дальше к новым вызовам! Спасибо всем, кто был причастен".
Напомним, что Цуренко и Альбанези начали работать вместе в мае 2018 года, когда украинка прекратила тренироваться под руководством украинца Дмитрия Бричека.
Леся и Адриано. Фото venti4ore.com
В тандеме с Альбанези Леся впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема" – US Open, показала лучший результат в карьере на Roland Garros, добравшись до четвертого круга, стала финалисткой соревнований категории Premier в австралийском Брисбене и установила личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 23-е место.
Как сообщалось ранее, украинских теннисисток косят травмы: Леся Цуренко снялась с престижного турнира в США из-за проблем с рукой.
Также сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, забыв о боли, слилась в эротическом танце со своим бойфрендом. Как оказалось, Элина и Гаэль практикуют теннисные движения не только на корте
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