Вторая ракетка Украины рассталась с итальянцем, который довел ее до рекорда

"Путешествие закончилось": Адриано Альбанези больше не будет тренировать Лесю Цуренко

Леся Цуренко снова меняет тренера. Фото: Getty Images

Вторая ракетка Украины рассталась с итальянцем, который довел ее до рекорда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4c7/d19/5c84c7d1974cf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4c7/d19/5c84c7d1974cf.png 2019-04-03T10:02:00+03:00 Теннис "Путешествие закончилось": Адриано Альбанези больше не будет тренировать Лесю Цуренко

Итальянский специалист Адриано Альбанези больше не будет тренировать вторую ракетку Украины Лесю Цуренко. Об этом наставник сообщил на своей странице в Facebook:

"Наше сотрудничество подошло к концу. Это было невероятное путешествие с личностным и профессиональным ростом. Я многое понял о Туре…Двигаемся дальше к новым вызовам! Спасибо всем, кто был причастен".

Напомним, что Цуренко и Альбанези начали работать вместе в мае 2018 года, когда украинка прекратила тренироваться под руководством украинца Дмитрия Бричека.

Леся и Адриано. Фото venti4ore.com

В тандеме с Альбанези Леся впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема" – US Open, показала лучший результат в карьере на Roland Garros, добравшись до четвертого круга, стала финалисткой соревнований категории Premier в австралийском Брисбене и установила личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 23-е место.

Как сообщалось ранее, украинских теннисисток косят травмы: Леся Цуренко снялась с престижного турнира в США из-за проблем с рукой.

Также сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, забыв о боли, слилась в эротическом танце со своим бойфрендом. Как оказалось, Элина и Гаэль практикуют теннисные движения не только на корте

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Источники: Сегодня|Спорт , XSport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.