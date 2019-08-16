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Второй раз подряд: Свитолина уступила американке и вылетела с "Мастерса" в Цинциннати

Сегодня, 11:01

Лучшая теннисистка не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier 5

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Цинциннати, США. В матче третьего круга украинка, посеянная под 7 номером, уступила американке Софье Кенин – 3:6, 6:7(3).

Во второй партии Кенин подавала на матч при счете 5:4, но украинка сравняла счет и вышла вперед 6:5. В 12-м гейме на подаче американки было ровно, но большего успеха Свитолина добиться не смогла: на тайбрейке более стабильной была Кенин.

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Свитолина потерпела второе поражение подряд от Кенин. В начале августа американка не пустила украинку в полуфинал турнира в Торонто.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Тем не менее, Элина Свитолина по итогам турнира поднимется на 5-ю строчку мировой классификации. Именно под пятым номером украинка будет посеяна на Открытом чемпионате США.

Напомним, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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теннис Элина Свитолина София Кенин

Источник: tennisua.org

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