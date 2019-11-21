Вторую ракетку Украины будет готовить тренер Осаки и Азаренко и спарринг-партнер Серены Уильямс

С 2020-го Ястремская будет сотрудничать с лучшим наставником 2018 года

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская объявила о начале сотрудничества с новым тренером – Сашей Бажиным, который ранее сотрудничал с такими теннисными звездами современности, как датчанка Каролин Возняцки, японка Наоми Осака и белоруска Виктория Азаренко. Ранее мы писали, что украинская теннисистка Ястремская в невероятном стиле загнала в Москве российскую чемпионку Кубка Кремля.

"Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон-2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным, – сообщила Даяна. – Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится!"

Ранее Саша Бажин также был спарринг-партнером Серены Уильямс, а в 2019 году успел поработать с Кристиной Младенович. По итогам сезона-2018 35-летний немецкий специалист стал обладателем приза "Тренер года" от WTA. Ястремская в конце сентября завершила сотрудничество с бельгийцем Оливье Женомом и на турнире в Пекине работала вместе с израильским специалистом Яном Похтером. На последнем турнире сезона в Чжухае вместе со второй ракеткой Украины была российская экс-теннисистка и тренер Александра Караваева.

Напомним, что в 2019 году Ястремская стала чемпионкой двух турниров WTA International в Хуахине и Страсбурге, а в начале ноября обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-ю строчку.

Также мы сообщали, что украинка Ястремская покинула малый Итоговый турнир без трофея.

Смотрите также, как Ястремская уверенно победила француженку Каролин Гарсию на теннисном турнире в Пекине

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