Выиграет ли Свитолина Уимблдон: появились новые котировки букмекеров

Согласно прогнозам аналитиков, украинка – третья претендентка на триумф. Номер один – Серена Уильямс

Элина Свитолина. Фото: AFP

Букмекеры обнародовали котировки на выигрыш женской сетки Уимблдона-2019, где осталось лишь четыре претендентки на трофей. Напомним, во вторник, 9 июля, Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову и впервые в своей карьере вышла в полуфинал турниров Большого шлема.

В 1/2 финала Уимблдона в четверг Элина Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Тогда как другую пару полуфиналисток составили американка Серена Уильмс и чешка Барбора Стрыцова. Они также сразятся в четверг. Из этой четверки, по мнению букмекеров, самые высокие шансы на трофей – у Серены Уильямс. Коэффициент на то, что она выиграет турнир, составляет 2.10. На Симону Халеп – 2.75. Украинка Элина Свитолина – третья по котировкам (6.50). Тогда как на Барбору Стрыцову установлен коэффициент 10.00.

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Как мы писали ранее, Элина Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выиграет ли Свитолина Уимблдон: появились новые котировки букмекеров". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"