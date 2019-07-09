Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Выиграет ли Свитолина Уимблдон: появились новые котировки букмекеров

9 июля, 20:38

Согласно прогнозам аналитиков, украинка – третья претендентка на триумф. Номер один – Серена Уильямс

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP

Букмекеры обнародовали котировки на выигрыш женской сетки Уимблдона-2019, где осталось лишь четыре претендентки на трофей. Напомним, во вторник, 9 июля, Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову и впервые в своей карьере вышла в полуфинал турниров Большого шлема.

В 1/2 финала Уимблдона в четверг Элина Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Тогда как другую пару полуфиналисток составили американка Серена Уильмс и чешка Барбора Стрыцова. Они также сразятся в четверг. Из этой четверки, по мнению букмекеров, самые высокие шансы на трофей – у Серены Уильямс. Коэффициент на то, что она выиграет турнир, составляет 2.10. На Симону Халеп – 2.75. Украинка Элина Свитолина – третья по котировкам (6.50). Тогда как на Барбору Стрыцову установлен коэффициент 10.00.

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Как мы писали ранее, Элина Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Элина Свитолина, Уимблдон

Вы сейчас просматриваете новость " Выиграет ли Свитолина Уимблдон: появились новые котировки букмекеров". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такого украинский теннис еще не знал: эмоции Элины Свитолиной после выхода в полуфинал Уимблдона

Сегодня, 19:51

Первая ракетка нашей страны на британской траве переписала историю украинского спорта

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Сегодня, 12:11

В восьмерку лучших теннисисток вошла представительница Украины Элина Свитолина

Российский теннисист устроил истерику на Уимблдоне: появилось видео как буянил Медведев

Вчера, 17:26

Даниил Медведев сорвал злость на судье, стене и траве в матче с Гоффеном

200 тысяч евро – и сказке конец: Уимблдон потерял 19-летнюю сенсацию из Украины

Вчера, 16:34

Украинка Даяна Ястремская, ставшая открытием британского "Шлема", в трех сетах проиграла Чжан Шуай

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Зеленский предложил отменить норму в 60 дней для получения пенсий

Журналисты сообщили новые подробности гибели Тымчука

"Назвал меня оскорбительно": Супрун ответила на слова Зеленского

В Киеве "поклонник РФ" разгромил мемориал герою Небесной сотни

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой

Суд оправдал Труханова в деле о покупке здания завода "Краян"

Порошенко пригрозил тем, кто кричит «Ганьба!» на его встречах

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Портативные колонки на Kasta уже со скидкой 50%

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:48

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Новая схема у "Шахтера" и новые беки у "Динамо": фишки сборов клубов УПЛ

Вчера, 08:55

Новый наставник "горняков" Каштру внедряет 4-1-4-1, а Хацкевич пробует в защите хавбеков

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

7 июля, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

7 июля, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Эксперт назвал дату и причины масштабного кризиса в России

В США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь