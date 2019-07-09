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Высшее достижение Свитолиной: она уже в полуфинале Уимблдона и с 750 тысячами долларов к кармане!

9 июля, 19:03

Первая ракетка Украины обыграла чешку Каролину Мухову и теперь находится в двух шагах от невероятного трофея

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает сметать своих соперниц на Уимблдоне-2019. Во вторник, 9 июля, в матче 1/4 финала украинка обыграла 68-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии в двух сетах – 7:5, 6:4. Таким образом Элина вышла в полуфинал Уимблдона, что стало высшим достижением 24-летней украинки на турнирах серии "Большого Шлема"! До этого она дважды доходила до 1/4 финала "Гарроса" и дважды была в 1/4 финала Australian Open. Что касается призовых, то на этих соревнованиях Свитолина, за которую в матче с Муховой болел бойфренд Гаэль Монфис, заработала уже 746 572 доллара.

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Соперницей Элины Свитолиной в полуфинале Уимблдона-2019 будет румынка Симона Халеп, обыгравшая обидчицу украинки Даяны Ястремской – китаянку Шуай Чжан. Счет матча – 7:6, 6:1. 

"Всегда хотела хорошо здесь сыграть, но никак не получалось, – ранее с улыбкой говорила о своем продвижении на Уимблдоне Элина Свитолина. – В этом году я чувствую себя намного лучше на траве. Я рада, что травма меня больше не беспокоит".

Как мы писали ранее, российский теннисист устроил истерику на Уимблдоне: появилось видео как буянил Медведев. Даниил Медведев сорвал злость на судье, стене и траве в матче с Гоффеном.

Также сообщалось, что Уимблдон потерял 19-летнюю сенсацию из Украины. 200 тысяч евро – и сказке конец: Украинка Даяна Ястремская, ставшая открытием британского "Шлема", в трех сетах проиграла представительнице Китая.

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Тег Элина Свитолина, Уимблдон

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