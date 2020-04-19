Взрывное видео: в Италии девушки сыграли в теннис, находясь на крышах соседних домов

Две жительницы итальянской Лигурии нашли забавный способ продолжать тренировки в условиях самоизоляции. Девушки сыграли в теннис, находясь на крышах соседних домов. Видео стало вирусным – за небольшой промежуток времени оно набрало более четырех миллионов просмотров, а также было выложено в официальном Twitter Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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Видео девушек, играющих в теннис на крышах своих домов, не оставило болельщиков равнодушными. Пользователи соцсетей не только шутят по поводу увиденного, но и выражают озабоченность относительно здоровья теннисисток. Вот их комментарии:
- А все-таки это не совсем безопасно, ведь если у кого-то из них коронавирус, то к другому он может перейти через поверхность мяча
- Бедные болбои...
- Эй, осторожнее, когда выходите к "сетке"
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Напомним, теннисный сезон из-за пандемии коронавируса был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Впрочем, ожидается, что первые показательные теннисные турниры после паузы пройдут уже в мае в Германии – на крытых грунтовых кортах земли Рейнланд-Пфальц. При этом местные власти взяли с организаторов обязательства, что все теннисисты за пределами кортов будут носить маски и максимально избегать контакта друг с другом.
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