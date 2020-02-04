Взять реванш у сборной Украины: Болгария настраивается на Кубок Федерации со Свитолиной и Цуренко

Балканки считают, что поединок с "сине-желтыми", которые собрали сильнейший состав, будет очень трудный

Сборная Украины по теннису / Фото: Федерация тенниса Украины

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Уже 6 февраля в Эстонии женская сборная Украины проведет стартовый матч Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации против Болгарии. А на следующий день наши тенниситки сыграют с Хорватией. Ранее мы писали, что украинки размялись на кортах Таллинна, где состоятся сражения за плей-офф Мировой группы.

Капитан сборной Болгарии Дора Рангелова настроена на встречу с "сине-желтыми" не слишком оптимистично:

"Наша основная цель – это остаться в группе. Конечно, есть надежда побороться за плей-офф, но это будет очень трудно сделать, особенно трудным будем матч против Украины. За их команду сыграют их лучшие теннисистки. Но наша первая встреча будет против Хорватии и мы надеемся, что начнем выступление в группе с победы. Я надеюсь, мы покажем лучшее, на что способны".

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А вот лидер болгарок Виктория Томова, которая занимает 143 место в рейтинге WTA, настроена дать бой Свитолиной и компании:

"У нас была хорошая подготовка зимой, да и в прошлом сезоне мы здорово поработали вместе с командой. Я надеюсь, что мы сможем обыграть всех своих соперниц. Конечно, хотелось бы взять реванш у украинской сборной. Сейчас у нас больше опыта и мы больше выступаем вместе. У меня была возможность пообщаться и потренироваться с нашими игроками в ATP Cup. Они сражались как львы. Конечно, их выступление на турнире положительно сказалось и на нас".

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