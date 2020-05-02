"Я много плакал": лучший теннисист мира хотел завершить карьеру после обидного поражения

Серб Новак Джокович признался, что задумывался о завершении карьеры в 2010 году. Тогда он проиграл в 1/4 финала Roland Garros Юргену Мельцеру, ведя 2-0.
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"То поражение было для меня очень эмоциональным, я много плакал. Это был момент в моей жизни и карьере, когда все произошло, все слилось, и я действительно не видел причин продолжать играть. Я хотел бросить теннис. После этого момента я почувствовал, что стал свободным. Из-за накопленного давления я чувствовал себя слишком уставшим, чтобы играть, не ощущал удовольствия от игры, не ощущал свободы, чтобы играть в агрессивнос стиле", – цитирует Джоковича Sky Sports.
Напомним, что Джокович, которому тогда было 23 года, уступил в том матче австрийцу со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 6:7 (3:7), 4:6.
Ранее мы писали, что лучший теннисист мира грозит завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса. Знаменитый сербский спортсмен Новак Джокович выступает против вакцинации.
Смотрите, как Новак Джокович тренируется в домашних условиях
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