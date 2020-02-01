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"Я много работала, чтобы добиться успеха", – американская теннисистка Кенин о победе на Australian Open

1 февраля, 20:36

София стала самой молодой победительницей в Мельбурне за последние 12 лет

София Кенин - победительница Australian Open

София Кенин - победительница Australian Open / Фото: Reuters

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Молодая американская теннисистка София Кенин сегодня довольно неожиданно стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису. Как мы сообщали, Кенин обыграла в финале испанку Гарбинье Мугурусу, продемонстрировав характер после неудачного первого сета и взяв следующие два. Соня в 21 год стала самой молодой победительницей турнира с 2008 года. Тогда здесь главный приз взяла еще одна уроженка России – Мария Шарапова.

На пресс-конференцию американка пришла с бокалом шампанского и появилась в зале под аплодисменты журналистов. А затем высказалась на идеальном английском:

"Хочу поздравить Мугурусу с хорошей игрой. Я бы хотела, чтобы мы еще много раз встречались в финалах. Моя мечта осуществилась: я много работала с моей командой, чтобы добиться этого успеха. Благодарю главного судью матча и всех организаторов. Это мой любимый турнир, и большая привилегия быть среди его участников. Прошедшие две недели стали лучшими в моей жизни. Я очень счастлива".

Читайте, как Тим вышел в финал Australian Open после трехчасового триллера со Зверевым.

Смотрите, как Кенин общалась с прессой в Мельбурне. В частности призналась, что мама не смотрит ее матчи. Напомним, что отец Софии, Александр, – ее тренер. А Мугуруса пожаловалась, что не смогла найти "свой удар", но не выглядела чересчур расстроенной.

Кенин после победы над Мугурусой в финале Australian Open Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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пресс-конференция финал теннис Australian Open Гарбинье Мугуруса София Кенин

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