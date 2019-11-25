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"Я не помолвлена, это расстраивает": теннисистка с самой большой грудью опровергла слухи о свадьбе

25 ноября, 13:05

Знаменитая румынская теннисистка заявила, что пока не собирается замуж

Симона Халеп

Симона Халеп / Фото: Reuters

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Румынская теннисистка Симона Халеп опровергла слухи о своей помолвке. Бывшая обладательница самой большой груди в мировом теннисе находится в отношениях с македонским миллиардером Тони Юрук, СМИ сообщили, что 23 ноября он сделал спортсменке предложение, но свадьбу было решено сыграть в следующем году после US Open.

"Вопреки сообщениям румынских СМИ, хочу опровергнуть, что я помолвлена и назначена дата свадьбы", – написала Халеп в Facebook. – Хотя я понимаю, что живу в поле зрения общественности, ошибочные слухи о моей личной жизни расстраивают, поэтому хотела заверить своих болельщиков, что эти слухи ложные. Обязательно поделюсь с вами любыми радостными новостями о будущей помолвки".

Интересно что Тони Юруку 40 лет, он на 12 лет младше Халеп. Македонец владеет несколькими компаниями. Он сопровождал Симону во дворце Котрочень, где ей вручили высшую награду страны – орден Звезды Румынии. Спортсменка удостоилась такой чести после победы на Уимблдоне.

Ранее мы сообщали, как в Киеве прошел аукцион Элины Свитолиной. За ужин с Кличко заплатили 21 000 долларов. Также среди лотов была футболка Федерера и ракетка Надаля, а среди гостей – Осадчая и Никитюк.

Смотрите также, как Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира

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теннис теннисистка Симона Халеп

Источник: Сегодня|Спорт

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