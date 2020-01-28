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"Я не заслужил выхода в полуфинал": Федерер прокомментировал эпичный поединок с Сандгреном

28 января, 12:14

Роджер считает, что ему очень повезло в этом поединке

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, поделился впечатлениями от выхода в полуфинал. В четвертьфинале 38-летний уроженец Базеля одолел 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена.

"В ходе матча я начал чувствовать себя лучше, давление ушло, и я просто стал играть. Мне очень повезло сделать брейк. Думаю, в большей части матча я по-настоящему хорошо подавал, особенно в концовке. Я не заслужил выхода в полуфинал, но вот я здесь. Я очень рад", — сказал Федерер в интервью на корте.

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За выход в финал Федерер поспорит с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич. До этого Федерер и Милмен выдали сумасшедший четырехчасовой триллер.

Ранее мы рассказывали, что Кирьос почтил память погибшего Коби Брайанта перед поединком с Надалем. Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке Лейкерс.

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Источник: ESPN

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