"Я ненавидела себя, у меня были истерики": известная украинка чуть не бросила теннис

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая сыграет в основной сетке US Open, рассказала, как тяжело ей было после победы на юниорском Australian Open и дебюте во взрослом теннисе. У 137 номера рейтинга WTA просто не было самооценки, и она чувствовала предвзятость со стороны других спортсменок в туре.

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"Когда 3 года назад я только начала выступать на профессиональных взрослых соревнованиях, было такое, что меня не любили теннисистки. Не судьи, а теннисистки. Но я не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. Однако когда я выиграла турнир в Каире в этом году, моя жизнь начала немного налаживаться. Я выбираю правильное окружение, я не держу рядом с собой токсичных людей, людей, которые мне не нужны. Я научилась отпускать это, отпускать прошлое", – рассказала Марта в интервью ютуб-каналу Суспільне Спорт.

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

"Я получила много опыта за последние два года. 80% этого опыта – очень болезненные. Мне казалось, что я больше никогда не буду играть в теннис или не буду хорошо играть в теннис. Самооценки просто не было. Я себя не любила, не воспринимала, ненавидела. У меня были истерики. Мне очень помогла мама, а также другие люди. Конечно, там была большая часть и моей работы. Все вместе", – призналась Костюк.

Ранее мы также сообщали, что во время карантина юная Марта Костюк выиграла национальный теннисный турнир под Киевом.

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