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"Я – следующая?": 16-летняя звезда мирового тенниса рассказала о страхе быть убитой

30 мая, 20:59

Олег Люлька Олег Люлька

Юная спортсменка Кори Гауфф отреагировала на смерть темнокожего мужчины в Миннеаполисе

16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, вышедшая в прошлом году в 4-й круг Уимблдона и ворвавшаяся в ТОП-50 мирового рейтинга, отреагировала на трагедию в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.

"Использую голос, чтобы бороться с расизмом. Джордж Флойд, Ахмад Арбери, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, Эрик Гарнер, Аяна Джонс, Фредди Грей и многие другие. Я следующая? Я не молчу. А вы?" – задалась вопросом темнокожая Гауфф у себя в Twitter, опубликовав видеоряд с погибшими

Кори Гауфф

Кори Гауфф / Фото: Getty Images

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Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти жизнь в больнице ему не смогли.

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Ранее мы рассказывали, что лучший тренер России задержан за организацию убийства: Владимир Осия, который в 2019 году привел россиян к титулу чемпиона мира по смешанным единоборствам, может быть причастен к расстрелу бизнесмена.

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США расизм теннис теннисистка Кори Гауфф

Источник: Championat.ru

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