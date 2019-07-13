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Яркие эмоции Дарьи Снигур – второй украинки, сумевшей выиграть Уимблдон

13 июля, 20:30

Дарья Снигур сумела победить в финальном матче юниорского Уимблдона американку Алексу Ноэль

Дарья Снигур с трофеем юниорского Уимблдона
Дарья Снигур с трофеем юниорского Уимблдона. Фото: Getty Images

В субботу 17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон. В финале юниорского турнира Дарья победила "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4, но проходил тяжело для украинской теннисистки. И в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться. Снигур показала характер и добилась пока самой значительной победы в своей карьере.

Сразу после победы Дарья побежала к трибуне, где приняла поздравления от отца:


Она стала второй украинкой, которой удалось выиграть Уимблдон. 15 лет назад это сделала Катерина Бондаренко. Яркие эмоции Дарьи Снигур после удара, который принес ей юниорский "Большой Шлем":

А вообще, ранее всего четверо украинских теннисистов держали в руках трофеи турниров "Большого Шлема". И все они были завоеваны на юниорских соревнованиях. Это удавалось сделать Андрею Медведеву, Элине Свитолиной, Марте Костюк и  Катерине Бондаренко. Теперь к этой компании присоединилась и Дарья Снигур:

Интересно, что в Instagram у Дарьи Снигур на данный момент всего 660 подписчиков. После сегодняшнего успеха она станет значительно популярнее.

INSTAGRAM



Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

Фото: AFP, Reuters, Getty Images

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Тег теннисистка, Уимблдон, Дарья Снигур

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Сегодня|Спорт

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