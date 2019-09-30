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Ястремская не смогла пройти в следующий круг турнира с призовым фондом в восемь миллионов долларов

30 сентября, 11:32

Наша теннисистка проиграла восьмой ракетке мира

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела справиться с представительницей из топ-10 рейтинга WTA Кики Бертенс во втором раунде турнира в Пекине. Ране мы писали, что Козлова не сумела пробиться в основную сетку турнира в Пекине.

Во втором круге соревнований Ястремская уступила восьмой "ракетке" мира голландке Кики Бертенс – 6:7 (5:7), 3:6

За выход в третий круг турнира Бертенс сыграет с победительницей противостояния между немкой Анжеликой Кербер и словенкой Полоной Херцог.

В одиночном разряде Украину на China Open представляет лишь Элина Свитолина, которая сегодня в рамках второго раунда будет противостоять Ван Яфань из Китая.

Как мы писали ранее, проиграла в Ухане и Свитолина. Первая ракетка Украины уступила американке Элисон Риск со счетом 1:6, 3:6, и теперь судьба путевки на Итоговый турнир для Элины будет решаться в Шэньчжэне.

Также сообщалось, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры. Элину призвали пропустить оставшиеся в году турниры, чтобы основательно заняться больным коленом.

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теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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