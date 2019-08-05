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Ястремская обыграла 14-ю ракетку мира на турнире WTA в Торонто

Сегодня, 22:43

Украинская теннисистка успешно стартовала на престижном турнире

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Ястремская обыграла 14-ю ракетку мира на турнире WTA в Торонто https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F Теннис Украинская теннисистка успешно стартовала на престижном турнире

В Соединенных Штатах Америки начались матчи основы на турнире серии WTA Premier 5 в Торонто. Призовой фонд соревнований составляет 2,83 миллиона долларов.

Украинка Даяна Ястремская на старте соревнований обыграла в двух сетах 13-ю сеянную британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 19 минут.

В матче второго круга наша соотечественница встретится с сильнейшей в паре Виктория Азаренко – Камила Джорджи. Также на этих соревнованиях выступает Леся Цуренко, которая в матче первого круга будет противостоять представительнице Латвии Анастасие Севастовой. Элина Свитолина, посеянная на соревнованиях под шестым номером, начнет свои выступления сразу со второго раунда.

Напомним, в решающей игре мужского разряда Уимблдона Новак Джокович за пять часов сломил Роджера Федерера и выиграл титул ценой 3 миллиона долларов. Интересно, что это был самый длинный финал в истории травяного "Шлема" – встреча легендарных серба и швейцарца продолжалась 4 часа 55 минут.

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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