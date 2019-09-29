Ястремская разгромила бывшую теннисистку из ТОП-10 рейтинга WTA

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA Premier с призовым фондом более 8 миллионов долларов в Пекине, Китай. В матче первого круга 19-летняя украинка всего за 54 минуты обыграла 30-ю ракетку мира, экс-теннисистку из ТОП-10 француженку Каролин Гарсию со счетом 6:1, 6:1.

Французская теннисистка сумела только однажды выиграть гейм на своей подаче. Второй выигранный ею гейм в матче – на приеме в начале встречи.

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Следующей соперницей Даяны станет конкурентка Элины Свитолиной в борьбе за место на Итоговом турнире восьмерки сильнейших в Шэньчжэне Кики Бертенс из Нидерландов. Перед стартом турнира Свитолина опережала Бертенс на 196 очков. Также на последнюю путевку на турнир в Шэньчжэне претендует Белинда Бенчич (отстает от украинки на 166 очков).

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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