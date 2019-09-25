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Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в Ухане

25 сентября, 15:39

Наша спортсменка выбила Каролину Плишкову

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провела поединок третьего раунда турнира в китайском Ухане с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов. Ранее мы писали, что Свитолина не заметила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

В 1/8 финала наша теннисистка сенсационно обыграла вторую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

Именитую соперницу вторая ракетка Украины победила за час и шесть минут, подав за это время шесть эйсов и реализовав три из шести брейков. Общий счет – 6:1, 6:4.

Для 19-летней украинки это был четвертый матч в Туре против соперницы из ТОП-10 рейтинга и первый – против игрока из ТОП-3.

В 1/4 финала "Wuhan Open" украинская теннисистка сыграет против победительницы матча Петра Квитова – Слоан Стивенс.

Также добавим, что Завацкая обыграла Мартинцову и впервые сыграет в четвертьфинале турнира WTA. Украинская теннисистка Катарина Завацкая уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA International. В матче второго круга 19-летняя ровенчанка за 1 час 38 минут обыграла чешскую теннисистку Терезу Мартинцову.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние.

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теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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