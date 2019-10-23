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Ястремская смела хорватку на малом чемпионате мира по теннису: видео суперударов украинки

23 октября, 14:31

В четверг украинка поборется за путевку в полуфинал турнира - нужно обыграть неудобную голландку Бертенс

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

24-я ракетка мира Даяна Ястремская с победы стартовала на малом Итоговом турнире WTA в Чжухае, в матче группы A переиграв хорватку Донну Векич, занимающую 20-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:6, 6:2. Призовой фонд соревнований в Китае составляет 2,4 миллиона долларов.

Украинка практически весь матч вела в счете и не испытала никаких проблем с тем, чтобы довести дело до победы. Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Ястремская сделала пять эйсов, два брейка и допустила три двойных ошибки. На счету Векич три подачи навылет, ни одного выигранного гейма на приеме и три ошибки при вводе мяча в игру.

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Отметим, что Векич проиграла оба матча в группе А и покинула турнир. Судьба путевки в полуфинал от этой группы будет решаться в матче Ястремской против Кики Бертенс из Нидерландов, которая также уже успела обыграть Векич.

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Матч Бертенс – Ястремская состоится четверг, 24 октября. На данный момент представительница Нидерландов ведет со счетом 1:0 по личным встречам с украинкой. Единственную победу над Даяной она одержала менее месяца назад на турнире в Пекине.

Как мы писали ранее, Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

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теннис Даяна Ястремская Донна Векич

Источник: XSport

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