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Ястремская уступила россиянке на турнире в Китае

11 октября, 16:52

Наша спортсменка вылетела на стадии четвертьфинала

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

В четвертьфинале турнира в китайском Тяньцзине вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сошлась с представительницей России Вероникой Кудерметовой. Ранее мы писали, что Козлова не смогла доиграть матч на турнире в Австрии.

Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 6:0. Ястремская сделала один брейк из пяти возможных и упустила пять своих подач. Даяна выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а Кудерметова четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче.

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Отметим, что Элина Свитолина практически обеспечила себе путевку на Итоговый турнир WTA. Несмотря на поражение от Кики Бертенс в Пекине, Свитолина поднялась на одну позицию в Чемпионской гонке и сейчас идет седьмой. Позади нее оказались Серена Уильямс, Бертенс и Белинда Бенчич. Бетенс и Бенчич сейчас выступают на турнире в Линце, но даже в случае победы ни одна из них не сможет обойти украинку.

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теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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