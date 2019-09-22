Ястремская уверенно идет во второй круг турнира в Ухане

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на крупном турнире WTA Premier 5 с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов в Ухане, Китай. Ранее мы писали, что российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США.

Наша спортсменка в двух сетах переиграла 26-летнюю австралийку Айлу Томлянович. Поединок продолжался 1 час и 21 минуту и позволил 19-летней теннисистке победить со счетом 7:6, 6:2. Ястремская подала три эйса, допустила две двойных ошибки.

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Во втором круге турнира в Ухане Ястремская сыграет против победительницы пары Анастасия Севастова – Кристина Макхейл.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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