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Ястремская узнала соперниц в престижном турнире с призовым фондом в 2,4 миллиона долларов

21 октября, 11:17

Украинка попала в группу "Азалия"

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку в мировом женском рейтинге, примет участие в малом итоговом турнире с призовым фондом 2,4 млн долларов в китайском Чжухае. Ранее мы писали, что украинская теннисистка вылетела с Кубка Кремля, проиграв бельгийке.

По результатам жеребьевки одиночного разряда 19-летняя Даяна Ястремская попала в группу "Азалия", где за выход в полуфинал сразится с Кики Бертенс и Донной Векич.

Напомним, малый Итоговый турнир (женской теннисной ассоциацияи) WTA пройдет с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой является Эшли Барти из Австралии.

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Как мы писали ранее, украинка Марта Костюк прошла в основную сетку турнира в Люксембурге. В финальном раунде квалификации 17-летняя теннисистка должна была встретиться с четвертой сеяной швейцаркой Штефани Фегеле, однако соперница не вышла на корт.

Смотрите сюжет о победе Даяны Ястремской на турнире в Страсбурге.

Даяна Ястремская

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теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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