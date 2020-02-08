Ястремская в Таллинне чувствует себя не очень хорошо, но эстонцы боятся Украину

Температуры у Даяны нет, но ломота в теле не дает играть на полную мощь

Даяна Ястремская / Фото: Федерация тенниса Украины

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Сегодня сборная Украины сыграет в Таллине с Эстонией в Кубке Федерации и поборется за путевку в апрельский плей-офф и шанс поспорить за место в Мировой группе. Вчера Даяна Ястремская обыграла Лею Бошкович из Хорватии, но последние дни чувствует себя не очень хорошо. И это вызывает некоторые опасения по сегодняшнему поединку, который начнется уже в 13:00.

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"Сегодня мне было тяжелее играть физически. Уже третий день я себя не очень хорошо чувствую. Что-то здоровье меня подводит. Вроде бы и нет температуры, но небольшая ломота в теле присутствует. Кроме этого, проблем нет", – сказала вчера вечером Ястремская.

Даяна Ястремская / Фото: Федерация тенниса Украины

Тренер Даяны Саша Бажин почти всю игру подбадривал теннисистку, но просил не терять концентрации.

"Да, было тяжело с этим, потому что результат матча зависел только от меня. Мне нужно было играть более четко, более стабильно. И местами мне хотелось делать свои удары и розыгрыши в два раза красивее. Как говорит Саша: "Это Кубок Федерации, здесь можно и потренироваться" (улыбается)".

Интересно, что эстонское СМИ Delfi пишет про предстоящий матч: "На чудо в субботнем поединке рассчитывать не приходится, поскольку Украина привезла в Таллинн свой сильнейший состав. Лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт сразится в одиночной игре с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной".

Смотрите, как теннисистка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

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