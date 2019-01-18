Ястремская: В восемь лет я помогла Серене выиграть на Australian Open
Украинская теннисистка рассказала, что ее мечта исполнится
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала об ожидании матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису с американкой Сереной Уильямс.
"Когда мне было восемь лет, я видела, как она играла на турнире "Большого шлема". По-моему, это был Открытый чемпионат Австралии, потому что всё было голубого цвета.
Серена проигрывала, я побежала в свою комнату и взяла ракетку. Потом вернулась в гостиную и изображала удары. Мне казалось, что я помогаю ей побеждать. Она взяла один розыгрыш, потом гейм, затем сет, а в итоге и весь матч. Я кричала вместе с ней. Когда она выиграла, мне казалось, что это наша общая победа. А потом я подумала, что, может быть, однажды сыграю с ней на большом корте. И этот день наступит завтра. Время летит так быстро. Я помню это с детства, завтра моя мечта исполнится. Я постараюсь ее обыграть и показать свою лучшую игру. И, может быть, потом я расскажу ей эту историю.
Я не знала, что сыграю с ней в третьем круге, но потом подумала, что это здорово. Я запомню этот момент навсегда. Конечно, на корте я не буду об этом думать. Я просто постараюсь её обыграть", – цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.
Серена Уильямс 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема". В том числе, семь раз побеждала в Мельбурна. А Australian Open-2017 Уильямс выиграла будучи беременной.
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