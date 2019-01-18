Ястремская: В восемь лет я помогла Серене выиграть на Australian Open

Украинская теннисистка рассказала, что ее мечта исполнится

Даяна Ястремская на АО-2019. Фото: AFP

Ястремская: В восемь лет я помогла Серене выиграть на Australian Open //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/23a/6ec/5c423a6ecafaf.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/23a/6ec/5c423a6ecafaf.jpg 2019-01-18T22:44:05+02:00 Теннис Украинская теннисистка рассказала, что ее мечта исполнится

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала об ожидании матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису с американкой Сереной Уильямс.

"Когда мне было восемь лет, я видела, как она играла на турнире "Большого шлема". По-моему, это был Открытый чемпионат Австралии, потому что всё было голубого цвета.

Серена проигрывала, я побежала в свою комнату и взяла ракетку. Потом вернулась в гостиную и изображала удары. Мне казалось, что я помогаю ей побеждать. Она взяла один розыгрыш, потом гейм, затем сет, а в итоге и весь матч. Я кричала вместе с ней. Когда она выиграла, мне казалось, что это наша общая победа. А потом я подумала, что, может быть, однажды сыграю с ней на большом корте. И этот день наступит завтра. Время летит так быстро. Я помню это с детства, завтра моя мечта исполнится. Я постараюсь ее обыграть и показать свою лучшую игру. И, может быть, потом я расскажу ей эту историю.

Я не знала, что сыграю с ней в третьем круге, но потом подумала, что это здорово. Я запомню этот момент навсегда. Конечно, на корте я не буду об этом думать. Я просто постараюсь её обыграть", – цитирует Ястремскую официальный сайт WTA.

Серена Уильямс 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема". В том числе, семь раз побеждала в Мельбурна. А Australian Open-2017 Уильямс выиграла будучи беременной.

Вы сейчас просматриваете новость " Ястремская: В восемь лет я помогла Серене выиграть на Australian Open". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...