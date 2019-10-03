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Ястремская вышла в свой самый крупный полуфинал в карьере

3 октября, 10:30

Украинка в паре с латвийкой продолжают борьбу в Пекине

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли в полуфинал соревнований в парном разряде на турнире WTA Premier Mandatory China Open в Пекине.

Украинка вместе с латвийской теннисисткой в 1/4 финала разобралась с дуэтом Николь Меличар (США) и Квета Пешке (Чехия) со счетом 6:2, 6:2.

Ястремская и Остапенко реализовали 5 брейков из 8 возможных и подарили соперницам всего 4 гейма.

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Выход в полуфинал крупного турнира в Пекине гарантировал Ястремской и Остапенко 115 тысяч долларов призовых. Отметим, что Ястремская впервые в карьере выступает в парной сетке турнира серии Premier Mandatory.

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Как мы писали ранее, Свитолина проиграла в Ухане. Первая ракетка Украины уступила американке Элисон Риск со счетом 1:6, 3:6, и теперь судьба путевки на Итоговый турнир для Элины будет решаться в Шэньчжэне.

Также сообщалось, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры. Элину призвали пропустить оставшиеся в году турниры, чтобы основательно заняться больным коленом.

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теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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