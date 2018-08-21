Юная украинка Марта Костюк в отборе на US Open обыграла "перебежчицу" Ивахненко

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации на Открытом чемпионате США. В стартовом матче Костюк, посеянная под 23 номером, за 2 часа 44 минуты обыграла Валентину Ивахненко, ныне представляющую Россию, со счетом 4:6, 7:6, 7:6. 25-летняя Ивахненко до 2014 года представляла Украину, но потом сменила гражданство на российское.

Украинка уступала во втором сете 3:5, в решающем – 0:4 и 1:5, сумела отыграть шесть матчболов (два – во втором сете и четыре – в третьем), но все-таки сумела переломить ход борьбы и одержать победу.

Следующей соперницей Марты станет чешская теннисистка Мари Боузкова, занимающая 171-ю строчку мировой классификации.

Напомним, что Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России: украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме.

Ранее Марта Костюк рассказала в интервью "Сегодня" о том, когда обыграет лучшую теннисистку страны Элину Свитолину, с кем из теннисистов хотела бы дружить, замечаниях от мамы и "призовых" чипсах.