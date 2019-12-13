Юная украинская теннисистка продолжает снимать элитные скальпы на турнире в Дубаи

Дашу (слева) не смутил высокий ранг Младенович

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур довольно успешно пробует играть и среди взрослых. На турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Дубаи с призовым фондом в 100 тысяч долларов она дошла уже до финала! Напомним, что летом Снигур стала победительницей юношеского Уимблдона в одиночном разряде.

Интересно, что начинать выступления в Объединенных Арабских Эмиратах Даше пришлось в квалификации. Там киевлянка выиграла два матча, в том числе у победительницы открытого чемпионата Австралии 2008 года в парном разряде, соотечественницы Катерины Бондаренко.

Затем украинка справилась с бельгийкой Викмайер, россиянкой Потаповой, полячкой Френх и, в пятницу, с француженкой Кристиной Младенович (6:3, 7:6)! Титулованная Младенович занимает 38-е место в мировом рейтинге, а в этом году выиграла Ролан Гаррос и Итоговый чемпионат в парном разряде! Это первая победа Снигур над игроком из топ-50. Сама она пока что находится в четвертой сотне рейтинге.

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В финале соперницей Дарьи будет румынка Ана Богдан, занимающая 121-ю строчку мирового табели о рангах. Ранее Снигур выигрывала турниры с призовым фондом не выше 25 тысяч долларов.

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