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Юная украинская теннисистка разошлась в Дубаи: обыграла победительницу чемпионата Австралии

10 декабря, 16:59

Дарья Снигур обыграла Катю Бондаренко и бельгийку Янину Викмайер

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Новая генерация украинских теннисисток продолжает о себе напоминать приятными новостями. На турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Дубаи 17-летняя киевлянка Дарья Снигур вышла уже во второй круг основной сетки. Призовой фонд соревнования в Эмиратах составляет 100 тысяч долларов. К слову, вчера мы писали, что украинский теннисист умудрился проиграть международный матч, не взяв ни одного очка.

Снигур успешно прошла два раунда квалификации. Причем во втором она переиграла победительницу Открытого чемпионата Австралии 2008 года в парном разряде – соотечественницу Катерину Бондаренко. Встреча затянулась на три сета – 1:6, 6:3, 10-6. Как мы писали, в начале года Катя родила второго ребенка, после чего вновь вернулась в теннис.

А сегодня, во вторник, Даша в основной сетке одолела еще одного именитого игрока. Всего в двух партиях (6:4, 6:1) она справилась с некогда 12-й ракеткой планеты Яниной Викмайер Правда, сейчас бельгийка – 151-я в рейтинге WTA, тогда как Снигур находится в конце четвертой сотни. Во втором круге юная украинка сразится с россиянкой Анастасией Потаповой.

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Дубаи теннис Катерина Бондаренко Дарья Снигур

Источник: Большой теннис Украины

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